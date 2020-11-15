Два автомобиля одновременно выехали навстречу друг другу. Первый ехал со скоростью 75 км/ч, второй со скоростью 65 км/ч. Какое расстояние было между ними, если они встретились через 3 часа? Эта задача на встречное движение, составим схему к задаче. Решение: 75 + 65 = 140 км/ч - скорость сближения 140 х 3 = 420 км - расстояние между ними. Задача 2. Два автомобиля одновременно выезжают навстречу друг другу из двух городов, расстояние между которыми 456 км. Скорость первого автомобиля 68 км/ч а скорость второго на 16 км/ч больше. Через сколько часов они встретятся? Схема: Решение: Скорость второго: 68 + 16 = 84 км/ч 68 + 84 = 152 км/ч - общая скорость 456 : 152 = 3 часа - через это время автомобили встретятся. Задача 3. Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг другу и через три часа встретились. Один автомобиль ехал со скоростью 80 километров час другой 90 километров час. Какое расстояние было между ними в начале пути Решите задачу двумя способами Схема: 1 способ: 80 + 90 = 170 км/ч - скорость сближения 170 х 3 = 510 км - первоначальное расстояние между автомобилями. 2 способ: 80 х 3 = 240 км - проехал первый автомобиль. 90 х 3 = 270 - проехал второй автомобиль 240 + 270 = 510 км - между пунктами отправления