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Два автомобиля одновременно выехали навстречу друг другу

Два автомобиля одновременно выехали навстречу друг другу. Первый ехал со скоростью 75 км/ч, второй со скоростью 65 км/ч. Какое расстояние было между ними, если они встретились через 3 часа? 

Эта задача на встречное движение, составим схему к задаче

два автомобиля выехали навстречу друг другу

Решение:

75 + 65 = 140 км/ч - скорость сближения

140 х 3 = 420 км - расстояние между ними. 

Задача 2. Два автомобиля одновременно выезжают навстречу друг другу из двух городов, расстояние между которыми 456 км. Скорость первого автомобиля 68 км/ч а скорость второго на 16 км/ч больше. Через сколько часов они встретятся?

Схема:

задача про 2 автомобиля

Решение:

Скорость второго: 68 + 16 = 84 км/ч

68 + 84 = 152 км/ч - общая скорость

456 : 152 = 3 часа - через это время автомобили встретятся.

Задача 3. Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг другу и через три часа встретились. Один автомобиль ехал со скоростью 80 километров час другой 90 километров час. Какое расстояние было между ними в начале пути Решите задачу двумя способами

Схема:

Задача на встречное движение автомобилей

1 способ:

80 + 90 = 170 км/ч - скорость сближения

170 х 3 = 510 км - первоначальное расстояние между автомобилями.

2 способ:

80 х 3 = 240 км - проехал первый автомобиль.

90 х 3 = 270 - проехал второй автомобиль

240 + 270 = 510 км - между пунктами отправления

Категория: Математика | Добавил: Natalka (15.11.2020)
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