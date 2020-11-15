Два автомобиля одновременно выехали навстречу друг другу

Эта задача на встречное движение, составим схему к задаче.
Решение:
75 + 65 = 140 км/ч - скорость сближения
140 х 3 = 420 км - расстояние между ними.
Схема:
Решение:
Скорость второго: 68 + 16 = 84 км/ч
68 + 84 = 152 км/ч - общая скорость
456 : 152 = 3 часа - через это время автомобили встретятся.
Схема:
1 способ:
80 + 90 = 170 км/ч - скорость сближения
170 х 3 = 510 км - первоначальное расстояние между автомобилями.
2 способ:
80 х 3 = 240 км - проехал первый автомобиль.
90 х 3 = 270 - проехал второй автомобиль
240 + 270 = 510 км - между пунктами отправления
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