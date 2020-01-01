Cколько лет будет Лили, когда Ивану исполнится 10 лет

В прошлом году Лили была в три раза младше Фреда. а в след. году Лили будет в три раза младше Ивана. в этом году Фред в 2 раза младше Ивана. Сколько лет будет Лили, когда Ивану исполнится 10 лет? Задачу эту можно решить подбором, а можно составить уравнение. Главное не запутаться! Лили сейчас - x лет. Значит, в прошлом году Лили было (x-1) лет, а в следующем будет (x+1) лет. В прошлом году Лили была в 3 раза младше Фреда, а значит Фреду в прошлом году было 3*(x+1) В этом году Фреду на один год больше, значит, добавляем к прошлой формуле +1. Получим, 3*(x+1)+1 - столько лет Фреду в этом году В этом году Фред в 2 раза младше Ивана (значит, Иван в 2 раза старше). Ивану в этом году - (3*(x-1)+1)*2 В следующем году Ивану будет на один год больше, значит прибавляем к предыдущей формуле 1. Получим, Ивану в будущем году будет: (3*(x-1)+1)*2+1 По условию задачи, Ивану в будущем году будет в 3 раза больше лет, чем Лили. Значит, Ивану сколько лет будет Ивану мы можем представить через возраст Лили в будущем году. Это будет 3*(x+1) Уравняем возраст Ивана (п.6=п.7). Для этого составим уравнение:

(3*(x-1)+1)*2+1=3*(x+1) Решим уравнение. Для наглядности заполняйте таблицу, следуя по моим шагам: (3*(x-1)+1)*2+1=3*(x+1) (3x - 3+1)*2+1 = 3x+3 (3x-2)*2+1=3x+3 6x-4+1=3x+3 6x-3x-3=3 3x=6 x=2 В этом году Лили 2 года. Значит, в следующем году ей будет 3 года. Так как Иван в 3 раза старше в следующем году, то ему будет 3*3=9 лет. Вопрос задачи: сколько лет будет Лили, когда Ивану исполнится 10 лет? Это случится еще годом позже, значит Лили будет к этом времени 4 года. Заполним таблицу уже готовыми цифрами (годами):