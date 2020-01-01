Cколько лет будет Лили, когда Ивану исполнится 10 лет

В прошлом году Лили была в три раза младше Фреда. а в след. году Лили будет в три раза младше Ивана. в этом году Фред в 2 раза младше Ивана. Сколько лет будет Лили, когда Ивану исполнится 10 лет?
Задачу эту можно решить подбором, а можно составить уравнение. Главное не запутаться!
- Лили сейчас - x лет.
- Значит, в прошлом году Лили было (x-1) лет, а в следующем будет (x+1) лет.
- В прошлом году Лили была в 3 раза младше Фреда, а значит Фреду в прошлом году было 3*(x+1)
- В этом году Фреду на один год больше, значит, добавляем к прошлой формуле +1. Получим, 3*(x+1)+1 - столько лет Фреду в этом году
- В этом году Фред в 2 раза младше Ивана (значит, Иван в 2 раза старше). Ивану в этом году - (3*(x-1)+1)*2
- В следующем году Ивану будет на один год больше, значит прибавляем к предыдущей формуле 1. Получим, Ивану в будущем году будет: (3*(x-1)+1)*2+1
- По условию задачи, Ивану в будущем году будет в 3 раза больше лет, чем Лили. Значит, Ивану сколько лет будет Ивану мы можем представить через возраст Лили в будущем году. Это будет 3*(x+1)
- Уравняем возраст Ивана (п.6=п.7). Для этого составим уравнение:
(3*(x-1)+1)*2+1=3*(x+1)
- Решим уравнение.
Для наглядности заполняйте таблицу, следуя по моим шагам:
(3*(x-1)+1)*2+1=3*(x+1)
(3x - 3+1)*2+1 = 3x+3
(3x-2)*2+1=3x+3
6x-4+1=3x+3
6x-3x-3=3
3x=6
x=2
В этом году Лили 2 года.
Значит, в следующем году ей будет 3 года. Так как Иван в 3 раза старше в следующем году, то ему будет 3*3=9 лет.
Вопрос задачи: сколько лет будет Лили, когда Ивану исполнится 10 лет?
Это случится еще годом позже, значит Лили будет к этом времени 4 года.
Заполним таблицу уже готовыми цифрами (годами):